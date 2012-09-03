〔中港股市〕两地股指均录得四日来首度收涨,市场憧憬宽松政策

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
* 恒指收高0.4%,沪深300指数跳涨1.1%
* 成交金额仍疲弱,港股主要得益于空头回补
* 中国地产股表现强劲,花旗称该板块最坏的情况已经过去
* 中国酒类制造商上涨
路透香港9月3日电---中国及香港股市周一均录得四日来首度上涨,受惠于底产板块的提振.中国经济数据不如预期,引发市场期待政府将采取行动遏制经济放缓.
中国经济寻底之路似乎尚未结束.刚刚公布的8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.[ID:nSB1756914]
恒生指数.HSI收高0.4%,至19,559.2点.恒生国企指数.HSCE收高0.1%,至9,287.5点.
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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