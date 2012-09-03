〔中港股市〕两地股指均录得四日来首度收涨,市场憧憬宽松政策

* 恒指收高0.4%,沪深300指数跳涨1.1%

* 成交金额仍疲弱,港股主要得益于空头回补

* 中国地产股表现强劲,花旗称该板块最坏的情况已经过去

* 中国酒类制造商上涨

路透香港9月3日电---中国及香港股市周一均录得四日来首度上涨,受惠于底产板块的提振.中国经济数据不如预期,引发市场期待政府将采取行动遏制经济放缓.

中国经济寻底之路似乎尚未结束.刚刚公布的8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.[ID:nSB1756914]

恒生指数.HSI收高0.4%,至19,559.2点.恒生国企指数.HSCE收高0.1%,至9,287.5点.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300上涨1.1%,沪综指.SSEC上涨0.6%.