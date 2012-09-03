〔台湾债市〕101/9期10年公债中,银行业买超9亿台币

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透台北9月3日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 35.50 26.50 +9.00
票券业 3.00 8.00 -5.00
证券业 8.00 12.00 -4.00 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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