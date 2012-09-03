〔台湾货币市场〕提存期底短率大致平稳,资金情势保守且分配不均(更新版)

* 资金情势转为保守,分配不均

* 提存期最后一日以静制动

* 料9月提存期央行仍维持宽松资金环境

记者 高洁如

路透台北9月3日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,但成交区间高位略微上移.提存期的最后一日,市场保守调度,资金情势不若上周宽裕;幸而多数银行早已调度完毕,令市况维持稳定.

资金调度人士指出,市场资金分配不均,且整体而言,资金情势并不如先前宽松.代央行收入隔夜资金的大型银行在午后苦等无人丢钱,只能自行寻找拆入的对象和资金.

"大概大家都已经把积数准备好了,今天都没怎么动,"一大型公营银行交易员称.

不过,他们也表示,提存期的最后一日,各家银行多以静制动,整体拆款交易量并不大,顶多是在近收盘时,再做资金的微幅调整而已.而目前全球景气仍旧低迷,估计下一提存期,央行应仍会维持宽松的资金环境.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.392%,上日则在0.388%;区间落在0.295-0.57%,上日为0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,上日为0.388-0.58%.

**短票利率也持平**

短票方面,票券商指出,周一的票量不多,但银行的短钱不若先前宽裕,短票利率大致不变.

票券商交易员也表示,近期因为拆款市场资金较好取得,加以利率便宜--目前短票和一周拆款利率水位达到20基点左右的利差,因此票券商会略微将拆入的资金占总需求的比例略略上升.

只不过,他们也表示,拆款(拆入)做为资金来源通常天期较短,且不确定性较高,因此即便票券商将拆款的比例略微提高,但也不致于高过平均资金需求的一成.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周一公布,今日共发行2,699.5亿台币存单,相较存单到期金额2,367亿,存单发行余额增332.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,206.1亿台币,本周余日的存单到期情况为:周二63.6亿,周三3,653.5亿,周四771亿及周五2,351亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为负143亿台币;累计超额准备为2,856亿台币,加计前期1%的超额准备为4,298亿台币.

**公债RP利率**

公债10天期附买回(RP)利率则略见松动,在部份票券商先行调降RP利率的带领下,证券商也开始提出要求,且有少数客户愿意调降1个基点至0.72-0.73%.

一大型证券商交易员表示,今日虽是旬底,但无论银行与投信端的资金仍旧偏多,找券需求颇为强劲.公司债RP到期后,续做的利率由0.87-0.88%调降至0.84%附近.公债RP部分也开始松动,有部分投信与寿险愿意调降利率以消化资金.

"他们的钱好像多到丢不掉了."她说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日,但部分有下滑至0.72-0.73%.(完)