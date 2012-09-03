〔韩国经济〕8月房屋市场疲弱,为逾三年来最差表现--国民银行数据

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透首尔9月3日电---韩国国民银行数据显示,韩国房屋市场8月创下2008-09年金融危机以来最差表现,房价连续第二个月下跌,一项衡量交易量的指数亦骤降.
7月与8月的全国房价均按月下跌0.1%,先前的两个月均为持稳.这种连跌两个月的情况是2009年2月和3月以来首次出现.
数据显示,8月房价按年仅增加1.9%.增幅为2010年12月以来最小,也是连续第九个月按年涨幅下滑.
国民银行是韩国最大抵押贷款银行,其房屋市场月度数据不只在民间,在政府机构之间亦是颇有影响力的指标.
国民银行一项衡量楼市交易活动的指数在8月下滑至4.1,上月为4.7.这是指数自2009年1月以来的低位,当时为3.9.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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