《美国上市公司业绩公布日程表》--9月4日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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汤森路透8月31日电---以下为标准普尔500企业中将于9月4日(周二)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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BMO Q4 2012 Campbell Soup Company (CPB) 0.38 17 0.43
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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