《汇市简讯》欧元/日圆进入第三周盘整,不久或有突破

2300GMT * 欧元/日圆在98.00/99.00区间附近进入第三周盘整 * 目前的稳定状况很不寻常,预计不久就会被打破 * 波林格区间小幅上移,动量指标莫衷一是 * 4月以来首次在云区上方交投 * 云顶98.12与区间高端99.18分别为初步支撑和阻力.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=