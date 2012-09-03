欧洲经济指标预测--9月4日-9月11日****

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透9月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月3日当周---------------------------------
9月4日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%
9月4日(二)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +1.6% +2.0%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 50.0 50.9
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
9月5日(三)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.5%
(较上年同期) -0.4% -0.7%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 43.0 43.0
0748 法国Markit服务业PMI 8月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.9
0753 德国Markit服务业PMI 8月 48.3 48.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 47.5 47.5
综合PMI 46.6 46.6
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 51.1 51.0
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) -1.5% -1.2%
9月6日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.4% -0.4%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% -1.7%
1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750
利率决议 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24
9月7日(五)
0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.7%
经季节调整失业率 2.9% 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 -0.5% -1.5%
进口(经季节调整,较前月) -0.3% -3.0%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差155 顺差162
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 -- 赤字567
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差60
进口(亿欧元) -- 425.34
出口(亿欧元) -- 365.44
0830 英国工业生产(较前月) 7月 +1.5% -2.5%
(较上年同期) -2.8% -4.3%
制造业产出(较前月) +2.0% -2.9%
(较上年同期) -2.4% -4.3%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +1.7% +1.3%
(较上年同期) +1.2% -2.4%
产出物价(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.7%
核心产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.2% +1.3%
1000 德国工业生产(较前月) 7月 持平 -0.9%
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月10日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- 持平
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.7%
(较上年同期) -- -2.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 负30.3
9月11日-14日
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.6% +2.0%
9月11日(二)
0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差101.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差51.8 (完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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