《汇市简讯》美元/坡元关注1.2450水准

2335GMT * 美元/坡元关注测试1.2450,此前在海外市场跌穿1.2464,来到1.2451 * 汇价缺乏新的推动因素下走势停滞,伦敦盘收在1.2455 * 放宽政策的预期可能进一步将汇价推至1.2433的8月23日低点 * 未能突破1.2450或使美元/坡元留在1.2450-1.2470盘整 * 澳洲央行政策决议宣布前料横盘.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=