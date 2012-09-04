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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 09:21 BJT

〔巴西经济〕巴西调降2012年出口前景,因全球经济不景气打击需求

路透巴西利亚9月3日电---巴西8月贸易顺差较上年同期大幅下降,迫使政府调降今年的出口额预测,因全球经济不振抑制了当地产品出口的价格和需求.

贸易部周一公布,8月贸易顺差为32.27亿美元,高于7月的29亿和分析师的预估中值30亿.

然8月顺差较上年同期减少了17%.

铁矿石和糖等重要出口商品的数量和价格双双下滑,拖累巴西今年的贸易顺差,政府预测出口充其量为零成长.

"我们正想法设法让出口维持在去年的水准,"贸易部副部长Alessandro Teixeira表示.

2011年时巴西出口额达2,560亿美元.政府原预测今年出口额可达2,640亿美元.

Teixeira表示,全球经济放缓打击中国和印度等主要大宗商品消费国的买兴.

今年前八个月,巴西的出口额较上年同期减少了3.7%,这造成贸易顺差锐减.

1-8月巴西贸易顺差较上年同期减少34.1%.

1-8月铁矿石出口量较上年同期下滑3%;同时价格则滑落24%.糖出口量大减19%;价格则下滑24%.

进口依然持稳,虽然国内经济活动迟滞且巴西雷亚尔贬值,但巴西人对国外商品的兴趣依然不减.1-8月进口较上年同期成长了0.5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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