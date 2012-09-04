〔巴西经济〕巴西调降2012年出口前景,因全球经济不景气打击需求

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透巴西利亚9月3日电---巴西8月贸易顺差较上年同期大幅下降,迫使政府调降今年的出口额预测,因全球经济不振抑制了当地产品出口的价格和需求.
贸易部周一公布,8月贸易顺差为32.27亿美元,高于7月的29亿和分析师的预估中值30亿.
然8月顺差较上年同期减少了17%.
铁矿石和糖等重要出口商品的数量和价格双双下滑,拖累巴西今年的贸易顺差,政府预测出口充其量为零成长.
"我们正想法设法让出口维持在去年的水准,"贸易部副部长Alessandro Teixeira表示.
2011年时巴西出口额达2,560亿美元.政府原预测今年出口额可达2,640亿美元.
Teixeira表示,全球经济放缓打击中国和印度等主要大宗商品消费国的买兴.
今年前八个月,巴西的出口额较上年同期减少了3.7%,这造成贸易顺差锐减.
1-8月巴西贸易顺差较上年同期减少34.1%.
1-8月铁矿石出口量较上年同期下滑3%;同时价格则滑落24%.糖出口量大减19%;价格则下滑24%.
进口依然持稳,虽然国内经济活动迟滞且巴西雷亚尔贬值,但巴西人对国外商品的兴趣依然不减.1-8月进口较上年同期成长了0.5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升