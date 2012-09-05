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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 08:43 BJT

〔台湾数据〕8月CPI年增率3.42%,高于市场预期

路透台北9月5日电---台湾主计处周三公布,8月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长3.42%,高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.94%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

8月 7月

CPI(较上年同期) +3.42 +2.46

路透调查(较上年同期) +2.6 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.4 +0.25

核心CPI(较上年同期) +0.95 +0.95r

WPI(较上年同期) -0.94 -1.63r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/林高丽

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