版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 09:16 BJT

《即时观点3》台湾8月CPI涨幅创四年来新高,全年CPI挑战保2%

路透台北9月5日电---台湾主计处周三公布,8月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长3.42%,创四年来新高,并明显高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.

8月的CPI涨幅是四年来的新高,前高为2008年8月,当时CPI年增率为4.68%.

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.94%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

8月 7月

CPI(较上年同期) +3.42 +2.46

路透调查(较上年同期) +2.6 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.4 +0.25

核心CPI(较上年同期) +0.95 +0.95r

WPI(较上年同期) -0.94 -1.63r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

**市场评论**

--穆迪(Moody)分析师Katrina Ell:

8月份在苏拉台风及天秤台风对农作物造成严重灾害后,导致食物价格意外上涨.由于预期9月蔬菜、水果价格仍将持续上扬,看来今年CPI年增率可能冲破政府的全年目标1.93%.通膨率增长将持续拖累已经疲弱的消费者信心,并确定民间消费仍将疲软.

--台新投顾分析师 王凯民:

这个数据较预期的稍高一些,接下来蔬菜价格不会一下子回落,国际物料价格也恐怕持续走高,全年CPI要压在2%以下是比较难.虽然有通膨的疑虑,但相信央行在9月的理监事会议不会动用利率政策,而是以量化宽松的公开操作来取代,因为这样的效果也不错.

--永丰银行分析师 黄韵玲:

8月份CPI年增率高于市场预期蛮多的,主要是因为8月台风比较多,加上中元节普渡需求,在预期心理影响下造成食物价格走扬.由于台风季到9月,因此要再观察9月CPI年增率是否走缓,且下半年比较基期逐步上升,料今年全年CPI还是有机会保2%.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP周二收盘微升1.8分至29.902台币.

--台股加权股价指数.TWII周二收高0.01%,报7,451.35点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续四次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为1.66%,CPI年成长率为1.93%.(完)

参看台湾消费者物价指数新闻,请点选[TW/CPICN]

参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]

参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 台北记者组; 审校 张喜良/林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐