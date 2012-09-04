〔台湾汇市〕台币/美元收盘续创两个月高位,外资追随欧元涨势

* 市场反应欧洲央行或推刺激政策

* 央行尾盘干预阻升

* 成交量扩大但市场预期降温

* 明日区间估29.78-29.85

路透台北9月4日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升1.8分续创两个月高位.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉昨天的谈话推升市场对欧洲刺激政策的进一步期待,台币延续上日力道盘中一度升值1.05角,但盘末央行大幅没收升幅,力守29.9关卡,阻升意味浓厚.

汇银人士指出,欧元今日盘中站上两个月高位,也引领新兴市场货币走扬,台币在外资美元卖盘的带动下,亦随之摆脱黏滞盘势,小小拉出一波偏升行情.不过在央行尾盘干预下,这两日的小升行情或被打乱,明日盘势较难捉摸,暂以缓步偏升为市场主轴.

"今天别人都没升那么多,央行不想台币升太快."一本地银行交易人士说.

另名外资交易员指出,在央行尾盘大动作收回升幅后,台币明日主要还要看韩元KRW=及欧元EUR=走势.因今日盘中欧元升势已有所缓和,而市场预期也逐渐转淡,在一波美元部位出清过后,于周四欧洲央行厘清政策方向之前,或许不会有大部位的押注.

此外,主计处将在周三上午8:30公布8月消费者物价指数(CPI),或成为市场判断9月20日央行理监事会是否会动用货币政策的参考.

交易商认为,台湾仍有通膨疑虑,如果CPI数据不佳,央行或会考虑让台币适度升值,但在权衡出口商利益的同时,台币仍将于横盘区间整理,升幅及贬幅都不会过大.

今日台币收盘价29.902续创两个月高位,前次高点为7月5日收报29.890.两家外汇经纪公司合计全日成交量突破10亿美元,为近来较大的交易量.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,今日亦见外资减持美元部位,气氛与现货市场一致,美元/台币一个月期及六个月期换汇点折价均明显扩大.

台湾股市.TWII今日表现平平,大盘收平在7,451.35点;外资及陆资在台股今日卖超12.78亿台币,为连续第二日卖超.[ID:nST0547215]

亚洲新兴货币周二多数上扬,因为市场愈加寄望于全球主要央行将祭出新的举措,以提振全球经济成长且缓解欧元区债务危机,不过对经济的忧虑持续不散限制了该地区货币的涨幅.[EMRG/SGCN]

本周四欧洲央行将举行利率决策会议,市场高度期待刺激政策,如果结果令人失望,分析师认为欧元或将下跌.但因美国联邦储备理事会(美联储,FED)也紧接着在下周召开利率决定会议,或将决定祭出新一轮购债计划或量化宽松,最早在本月进行,也令美元承压.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.[ID:nSB1757970]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.902 29.920 29.815-29.949 29.920 6.55 4.56

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.860 29.885 29.814-29.860 29.833 4.41 2.95

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.150/-0.125

---------------------------------------------------------------------------- (完)