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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 14:21 BJT

〔欧元债市〕德债期货小涨,市场亦发期待欧洲央行的行动

路透伦敦9月4日电---德国公债期货周二小幅上涨,在周四的欧洲央行会议之前,投资人对于大举建仓持审慎态度.欧洲央行会议料将对新购债计画提供细节,该计画主要是要协助欧元区债务沉重的受困国家.

短天期意大利及西班牙公债周一尾盘受到提振,因据引述央行总裁德拉吉对欧洲议员说,欧洲央行购买到期年限最多三年的主权债,并不违反欧洲央行不得直接融资欧元区国家的规定.

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