〔台湾货币市场〕提存期初短率大致稳定,短票需求量变少

* 存单到期少且逢期初,消化资金压力不大

* 短票需求量变少,惟发行也不多

* 公债RP利率尝试下测0.72%

记者 董永年

路透台北9月4日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.今日存单到期量少,且因逢提存期第一天,不急于消化资金,因此买票与拆款的需求并不大,惟发票量也不多,因此呈现供需平衡、利率平稳的状态.

资金调度人士指出,昨日央行存单发行余额多了332.5亿台币,今日由于到期量少,预料冲销量还是偏多.在此情形下,金融机构多优先报央,并观察存单收受的状况.惟央行维持偏宽松的政策料不会改变,在9月提存期间,市场资金料仍偏多.

"今天央行还是会多冲,大家当然会先报央."一大型票券商交易员称.

另一大型公营银行交易员则表示,进入新提存期,今日拆款利率已较昨日略为下滑,回归上周的平均水准.

本地时间15:02,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日则在0.392%;区间落在0.295-0.56%,上日为0.295-0.57%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日为0.388-0.60%.

**短票需求变少**

短票方面,票券商指出,虽然今日发票量依旧不多,但需求也不若先前强烈,主要是因为今日存单到期量少,银行没有消化资金的压力.

"今日买票只集中在几家,大概是提存期第一天吧."一大型票券商交易员表示.

另一平日买票量不小的民营银行交易员则称,今日买的量不多,主要是刚好有些小缺口.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周二存单到期金额63.6亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,206.1亿台币,本周余日的存单到期情况为:周三3,653.5亿,周四771亿及周五2,351亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为31亿台币;累计超额准备为3,052亿台币,加计前期1%的超额准备为4,494亿台币.

**公债RP利率尝试下测**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周二略见松动,由于本月上旬货币市场欠缺紧缩因子,仅南亚(1303.TW)及台塑(1301.TW)等公司债交割,在市场资金宽松的前提下,券商已将公债RP利率降至0.73%附近,并企图向下测试0.72%.

证券商交易员表示,现在银行、寿险的资金仍偏多,投信的股票型基金也仍有承做RP的需求,加上本月上旬的公司债交割仅有2档,包括周五有52亿台币的南亚公司债及下周三的50亿台币台塑公司债,令客户端比较能接受公债RP利率下调0.5-1个基点,不过仍有见到部分客户表达反弹意见.

"RP利率有机会再往下走."一公股证券RP交易员说.

但也有交易员称,"蛮难再往下调,因为已听见反弹声音."

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日为0.73-0.74%,但部分有下滑至0.72-0.73%.公司债RP利率主要交投则由0.87-0.88%调降至0.83-0.85%附近.(完)