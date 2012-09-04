〔台湾债市〕殖利率多收在平盘附近,静待CPI及欧洲央行政策会议

路透台北9月4日电---台湾债市殖利率周二多收在平盘附近,交易员表示,目前台债欠缺方向,静待明日8月消费者物价指数(CPI)公布及周四欧洲央行政策会议内容,市场观望气氛偏浓.

继昨天台债反映上周五美联储主席贝南克谈话利多后,今天表现趋于平淡,连新10年券101/9今日发行前交易成交量也不及百亿台币.交易员表示,市场缺乏方向,短线仍处于狭幅盘整格局,料101/9发行前交易殖利率区间在1.15-1.18%.

"手中没券的人也不急着出,因为怕买不回来,让行情陷入胶着."一外银交易主管说.

上述主管指出,9月份市场资金仍偏多,只要殖利率往上走后,银行就会站在买方,令台债一直处于狭幅盘整,短线缺少突破所有区间的题材.尽管贝南克谈话后,市场对第三次量化宽松(QE3)的预期升温,但卡在8月CPI可能高达2.6%,两项多空因素相抵销后,市场不敢先轻举妄动,加上周一美债休市,台债多方也稍事休息.

台湾主计处周三将公布8月CPI,路透预估较去年同期将上涨2.60%.7月CPI较上年同期成长2.46%,创下2008年9月成长3.10%以来高位.

台湾股市周二扬升0.01%,加权股价指数.TWII收报7,451.35点.交易员认为,近期台股没有太大波动,若测试前波高点7,500点,对台债才会造成影响.

台湾公债10天期附买回(RP)利率周二略见松动,由于本月上旬货币市场欠缺紧缩因子,仅南亚(1303.TW)及台塑(1301.TW)等公司债交割,在市场资金宽松的前提下,券商已将公债RP利率降至0.73%附近,并企图向下测试0.72%.[ID:nST0547363]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.19 1.1682 1.1664-1.1691 99.5

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.8800 0.8800-0.8820 3.5

市场关注欧洲央行将于周四召开的政策会议,预期欧洲央行将勾画出大纲,甚至可能提出关于买债计画的细节.且德国宪法法院也将在12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决.近期欧债可望释出更多新决策讯息,此外,美国近日将出炉部分经济数据,包括周二的ISM制造业数据和9月7日公布的月度就业报告.美联储则于9月12-13日举行会议.

交易员表示,由于目前台债欠缺明确题材指引方向,欧洲央行政策会议公布的内容正好提供一些素材.

周一美国休市,而周二美债价格在亚洲受获利了结打击下跌.之前贝南克的讲话提升本月稍晚推出刺激政策的希望,提振公债价格大涨.10年期公债收益率US10YT=RR起初跌至近一个月低点1.542%,不过很快在获利卖盘的推动下反弹到1.571%附近.[ID:nSB1758626]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1800

5 101/6 A01106=TWO 0.8800

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)