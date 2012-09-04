路透伦敦9月4日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC:
欧元/美元:欧元持续漂亮持稳,收盘站上100日均线(目前位置1.2578),为5月3日以来首见.风险似乎倾向于突破上周高点1.2635后,将升向6月高点1.2750.较长期支撑在1.2420,这也是由1.2045低点拉出的主要趋势线支撑.月线收盘的关键位仍在200个月均线1.2060.
美元/日圆:上周收在周线云区支撑下方,显示美元可能进一步跌向78.07趋势线支撑.若未升破78.80日圆,则仍有回跌至区间及8月低点77.80的危险.在78.80阻力上方,200日均线位置79.27亦为阻力,需突破此处,上档目标才能重探上个月点.
欧元/英镑:上周未能升破0.7960英镑,及上周三的空头吞噬蜡烛日线图型,使压力仍偏向下档,可能跌向0.7880英镑支撑区域.若跌穿0.7880水准,就可能再次下看0.7820区域.上档方面,若升穿0.7965,就将上看0.800.
纽约 当日 今年来 2011年
0702GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2616 1.2593 +0.18 -2.54 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.35 78.23 +0.15 +1.83 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.85 98.54 +0.31 -0.72 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9516 0.9534 -0.19 +1.49 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5893 1.5885 +0.05 +2.30 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9850 0.9856 -0.06 -3.37 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0274 1.0243 +0.30 +0.48 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7988 0.7971 +0.21 +2.62 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.510 80.150 +0.45 +2.38 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.590 62.420 +0.27 +4.61 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.52 124.32 +0.16 +4.17 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2852 1.2829 +0.18 -2.09 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 王洋
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