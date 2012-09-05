台湾已公布经济指标--2012/9/5

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 7月 -0.02% -2.23%-r 9/24 --
季调失业率 7月 4.25% 4.24% 9/24 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +2.46% +1.77% 9/5 +2.60%
外汇存底(亿美元) 7月底 3,911.08 3,912.35 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 -11.6% -3.2% 9/7 -2.35%
商品进口(y/y) 7月 -3.2% -8.4% 9/7 +1.50%
M2货币总计数(y/y) 7月 +3.80% +4.19% 9/25 --
外销订单(y/y) 7月 -4.40% -2.62% 9/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% 9月20日 --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 董永年;审校 杨淑祯
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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