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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:18 BJT

台湾经济指标预测--9月5日至11月20日

路透台北9月5日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
 
   日期  当地时间  经济指标/活动      公布月份     预估值           前值     

   -------------------------------9月3日当周---------------------------------------- 
   9/5    0830    消费者物价指数(CPI)   8月         +2.60%          +2.46%(年变动率) 
   9/5    1610    外汇存底             8月底          --            3,911.08亿美元 
   9/7    1600    商品出口              8月         -2.35%            -11.6%(年变动率) 
   9/7    1600    商品进口              8月         +1.50%             -3.2%(年变动率)

   -------------------------------9月17日当周----------------------------------------
   9/20   1600    外销订单              8月           --           -4.40%(年变动率) 
   9/20   1700    央行理监事会议       第三季         --          重贴现率1.875% 
   9/24   0830    季调失业率            8月           --            4.25%  

   -------------------------------9月24日当周----------------------------------------
   9/24   1600    工业生产              8月           --           -0.02%(年变动率)   
   9/25   1610    M2货币总计数          8月           --           +3.80%(年变动率) 

   -------------------------------11月19日当周---------------------------------------
   11/20  1620    经常帐               第三季         --           顺差100亿美元 
     
    --     --     国内生产总值(GDP)    第三季         --           -0.18%(年增率) 

  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) 
 
  --记者 董永年; 审校 张喜良

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