〔台湾货币市场〕91天期国库券决标贴现率预估在0.67-0.69%

* 标售天期: 91天期国库券

* 标售金额: 150亿台币

* 标售时间: 周三(5日),周四(6日)发行

* 受访家数: 6家(银行、票券商)

* 预测高低区间: 0.64-0.70%

* 平均中值区间: 0.67-0.69%

路透台北9月4日电---台湾央行周三将代财政部标售91天期国库券.金融人士认为,由于本次标售金额仅150亿台币,再加上旬初市场资金偏向宽松,预料在外商银行需求带动下,本次国库券标售利率将跌破0.70%,落于0.67-0.69%.

路透今日共访查六家银行与票券商,预估区间主要落在0.67-0.69%,最低预估在0.64%,最高预估在0.70%.

资金调度人士指出,虽然票券商与本地银行嫌0.70%以下的利率偏低,缺乏追价意愿,但因这次标售的金额低于平日水准,只要两三家大型外资保管行就足以消化额度.

"利率太低了,已经没有利差可赚.但对外商银行可不一样,他们是为了消化资金."一大型票券商交易员说.

另一外商银行交易员则称,目前资金并没有特别多.但因为这次筹码只有150亿台币,若有人态度积极一点,得标利率就会向下.

一本地小型银行交易主管认为,旬初因资金运用比较有弹性,标售利率通常偏低."外商银资金一向多,这次量又超少,或许会跌破0.70%."

上次标售91天期国库券为今年4月19日,当时标售300亿台币,决标贴现率在0.800%.

路透上月访查24家金融机构一致预期台湾央行第三季将维持利率不变.(台湾利率预估请见TWINT1.)

央行发行例行存单利率自去年7月以来亦一直维持不变,30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

8月12日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行(完)