版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:17 BJT

〔台湾货币市场〕9月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月5日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,653.50亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

宽松因素:

--央行存单到期4兆3,949.60亿台币:       

       09/06 771.00亿

       09/07 2,351.00亿

       09/08 643.00亿

       09/09 2,637.00亿

       09/10 365.50亿

       09/11 1,178.00亿

       09/12 3,853.40亿

       09/13 705.00亿

       09/14 4,184.00亿

       09/15 977.50亿

       09/16 2,461.00亿

       09/17 248.00亿

       09/18 46.00亿

       09/19 3,629.00亿

       09/20 436.00亿

       09/21 2,770.00亿

       09/22 515.00亿

       09/23 2,328.00亿

       09/24 162.00亿

       09/25 64.50亿

       09/26 3,378.70亿

       09/27 351.00亿

       09/28 2,990.00亿

       09/29 848.50亿

       09/30 3,235.50亿

       10/01 252.00亿

       10/02 80.00亿

      10/03 2,489亿

--公债还本付息467.7375亿台币:

09/08 95甲6期6息 15.9375亿

09/09 98甲6期3息 11.0000亿

09/10 91甲8期本金 300.0000亿

09/10 91甲8期10息 9.7500亿

09/11 90乙1期11息 14.8000亿

09/12 94甲7期7息 12.1875亿

09/15 93甲8期8息 18.3750亿

09/19 92甲7期9息 11.0000亿

09/21 96甲6期5息 15.4375亿

09/21 99甲8期2息 9.0000亿

09/24 97甲6期4息 17.0000亿

09/28 89甲3期13息 24.5000亿

09/30 100甲9期1息 8.7500亿

--国库券到期300亿台币:

09/19 财100-11 300亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--9/06: 财101-6期91天期国库券发行,金额为150亿台币,9月5日标售.

--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.

--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:* 表示更新. (完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐