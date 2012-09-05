〔台湾货币市场〕9月5日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话

路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。