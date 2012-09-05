〔台湾货币市场〕9月5日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透台北9月5日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,653.50亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期4兆3,949.60亿台币:
09/06 771.00亿
09/07 2,351.00亿
09/08 643.00亿
09/09 2,637.00亿
09/10 365.50亿
09/11 1,178.00亿
09/12 3,853.40亿
09/13 705.00亿
09/14 4,184.00亿
09/15 977.50亿
09/16 2,461.00亿
09/17 248.00亿
09/18 46.00亿
09/19 3,629.00亿
09/20 436.00亿
09/21 2,770.00亿
09/22 515.00亿
09/23 2,328.00亿
09/24 162.00亿
09/25 64.50亿
09/26 3,378.70亿
09/27 351.00亿
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
09/30 3,235.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 2,489亿
--公债还本付息467.7375亿台币:
09/08 95甲6期6息 15.9375亿
09/09 98甲6期3息 11.0000亿
09/10 91甲8期本金 300.0000亿
09/10 91甲8期10息 9.7500亿
09/11 90乙1期11息 14.8000亿
09/12 94甲7期7息 12.1875亿
09/15 93甲8期8息 18.3750亿
09/19 92甲7期9息 11.0000亿
09/21 96甲6期5息 15.4375亿
09/21 99甲8期2息 9.0000亿
09/24 97甲6期4息 17.0000亿
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--国库券到期300亿台币:
09/19 财100-11 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/06: 财101-6期91天期国库券发行,金额为150亿台币,9月5日标售.
--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.
--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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