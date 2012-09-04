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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 16:54 BJT

〔标题新闻〕匈牙利今年恐无法得到IMF的融资支持,也许达成协议都有困难--Erste匈牙利主管

* 国际货币基金组织(IMF)

* 奥地利第一储蓄银行(Erste Group Bank)(ERST.VI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8K4273]

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