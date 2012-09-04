(重温稿)《中国新债预测》七年国债收益率预测均值3.24%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部七年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(5日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.20%-3.30%

* 预测均值: 3.24%(按各家机构预测值平均)

路透北京9月4日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,国内经济企稳回升迹象仍不明朗,加之当前资金面向好,现券收益率在不断上行后,相对风险也有所释放,上述因素均一定程度提振一级买气.预期本期国债需求尚可,加权中标利率预测均值在3.24%,接近二级水平.

"我觉得有一定的投资价值,"上海一银行交易员表示,从期限考虑,七年期国债在二级市场的交投比较活跃,预计明日该期新债需求尚可,收益率有望接近二级水平.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.2609%;二级市场上,剩余期限约6.759年的固息国债120010券最新成交在3.24%.

对于中长期利率债后市走势,深圳一券商分析师指出,中国经济虽然硬着陆可能不大,但企稳迹象仍不明朗,但另一方面,大家对通胀的担忧又起,且预计未来流动性或稍好,多重因素作用下,后市或区间震荡.

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明日新债为财政部今年第16期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债9月6日开始发行并计息,9月10日发行结束,9月12日起上市交易.(完)