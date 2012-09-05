《台湾报摘》--经济日报9月5日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
* 头版头条:
--台湾金管会昨日公布"两岸特色金融"规划案,首先端出的大菜,除让银行开办人民币业务外,搭配两岸货币清算机制,将开放上市柜公司在国内发人民币计价的国际板债券,企业筹资管道将更多,引爆银行、券商承销商机.
* 其他:
--宏达电(2498.TW)与友达(2409.TW)宣告合作开发完成4.3寸的主动式有机发光二极体显示器(AMOLED),将成为宏达电反攻智慧型手机市场的秘密武器.友达则成为全球"唯二"可量产AMOLED面板的厂商,在下一世代先进显示器技术上领先突围.
--为吸引海外高阶人才来台工作,经建会广邀在台外商提供建言.据了解,经建会汇整的外商提议,主要诉求为海外人才纳入劳退新制,并放宽不得在台兼差的限制.
--立法院财政委员会公布新会期待审议案,立委提案修改中央银行法,在央行增设跨部会的"金融稳定监理委员会",由央行总裁彭淮南担任召集人与主席,并比照美国"国会听证"制度,总裁须每半年至国会报告总体金融监理政策与成效.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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