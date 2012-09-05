《台湾报摘》--工商时报9月5日

* 头版头条:

--商用不动产市场活蹦乱跳,游资寻地狂潮也从台湾北部延伸到南部.台北黑松(1234.TW)微风二期土地、高雄高兴昌(2008.TW)八五广场旁土地,一北一南两大土地标案,本月底陆续公开标售,预料势必掀起商用不动产市场的高潮.

* 其他:

--台湾国际半导体展今日开幕,18寸晶圆成为市场焦点,台积电(2330.TW)营运副总经理王建光昨日出席半导体展前记者会时表示,台积电已做好导入18寸晶圆规划,预计2018年量产,届时导入的技术将以10奈米鳍式场效电晶体(FinFET)制程为主.

--第一金控(2892.TW)海外南进策略启动,初步将以1.5亿美元为海外并购额度上限.第一金董事长蔡庆年指出,持续在找寻并购对象,洽谈并购的对象包含印尼、泰国、马来西亚等东协国家的金融机构.

--受到房市交易趋于平缓,加上不少买卖都赶在实价登录前完成交易程序,导致8月买卖移转栋数,较7月份出现明显下滑,其中台北、新北、台中市与台南市,减少幅度都在两成以上,实价登录确实已造成买卖双方缩手观望.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.