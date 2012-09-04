〔西班牙经济〕财政部将挹注60亿欧元至该国银行业FROB纾困基金--消息

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
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路透马德里9月4日电---西班牙财政部消息人士周二说,西班牙财政部将挹注60亿欧元(76亿美元)至该国的银行业纾困基金以提振其救助火力.此前该国曾紧急对Bankia(BKIA.MC)进行资本重整.
消息人士称,FROB基金将取得公债及现金,并称此举将可使FROB的资本基础从90亿欧元提高至150亿欧元.
"这是因为重整Bankia的资本结构,因而有这样的发展,"这位不愿具名的消息人士说.
西班牙的银行业有序重组基金(FROB)周一在声明中称,已经批准立即向Bankia银行(BKIA.MC)注入45亿欧元(56.6亿美元)资金. [ID:nSB1758292]
消息人士说,这项资金挹注行动应该不会太过于影响西班牙的流动资头寸.由于财政收入不如预期,西班牙的现金结余最近几个月呈现萎缩.
西班牙在6月为其银行业寻求1千亿欧元金援之后,正步步逼近寻求国际对其全面性纾困.上月有消息人士对路透说,西班牙正就此进行协商.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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