(重温稿)〔中国债市〕8月债券托管量增近4,000亿元,银行和基金仍为增持主力--中债登

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 中债登8月债券托管量增近4,000亿元
* 银行和基金仍为增持主力
路透上海9月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,8月债券总托管量增加3,999.56亿元人民币,达22.74万亿(兆)元,而银行和基金当月仍成为增持主力.
数据显示,商业银行8月末债券托管量为15.41万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),当月托管量环比增加2,814亿元.
而当月基金公司债券托管增量为471亿元,至1.96万亿元.
按中债登统计口径,8月共发行债券5,590亿元,本年累计发行39,366亿元;8月债券兑付量合计2,129亿元,当月债券净发行量为3,461亿元,较上月增加.
以下为8月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年8月末 当月增减
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商业银行 154,130 +2,814
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基金公司 19,609 +471
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保险机构 21,675 +276
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证券公司 1,377 -126
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以下为8月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年8月末 当月增减 当年增减
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政府债券 78,107 +1,804 +4,268
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央行票据 16,190 -120 -5,100
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政策性金融债 75,514 +1,308 +10,736
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,850 +470 +850
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商业银行债 11,018 -59 +1,775
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非银行金融机构债 462 -- -80
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企业债券 20,496 +398 +3,696
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短期融资券 28 -729 -4,996
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中期票据 22,395 +934 +2,653
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集合票据 139 -6 +45
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资产支持证券 82 -- -13
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外国债券 40 -- --
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合计 227,411 +4,000 +13,835
以下为8月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年8月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,590 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 69,088 677,586
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回购交割量 130,584 1,121,477
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债券兑付量 2,129 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曹巍浩/杨淑祯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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