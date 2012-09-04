(重温稿)〔中国债市〕8月债券托管量增近4,000亿元,银行和基金仍为增持主力--中债登

* 中债登8月债券托管量增近4,000亿元

* 银行和基金仍为增持主力

路透上海9月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,8月债券总托管量增加3,999.56亿元人民币,达22.74万亿(兆)元,而银行和基金当月仍成为增持主力.

数据显示,商业银行8月末债券托管量为15.41万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),当月托管量环比增加2,814亿元.

而当月基金公司债券托管增量为471亿元,至1.96万亿元.

按中债登统计口径,8月共发行债券5,590亿元,本年累计发行39,366亿元;8月债券兑付量合计2,129亿元,当月债券净发行量为3,461亿元,较上月增加.

以下为8月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年8月末 当月增减

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商业银行 154,130 +2,814

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基金公司 19,609 +471

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保险机构 21,675 +276

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证券公司 1,377 -126

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以下为8月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年8月末 当月增减 当年增减

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政府债券 78,107 +1,804 +4,268

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央行票据 16,190 -120 -5,100

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政策性金融债 75,514 +1,308 +10,736

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政府支持机构债 1,090 -- --

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政府支持债券 1,850 +470 +850

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商业银行债 11,018 -59 +1,775

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非银行金融机构债 462 -- -80

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企业债券 20,496 +398 +3,696

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短期融资券 28 -729 -4,996

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中期票据 22,395 +934 +2,653

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集合票据 139 -6 +45

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资产支持证券 82 -- -13

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外国债券 40 -- --

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合计 227,411 +4,000 +13,835

以下为8月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年8月 2011年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,590 69,637

美元债 -- --

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现券交割量

(银行间) 69,088 677,586

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回购交割量 130,584 1,121,477

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债券兑付量 2,129 57,600

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)