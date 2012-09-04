(重温稿)〔中国个股〕万科8月销售额同比增8.3%,环比则变化有限

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透北京9月4日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ公告称,8月实现销售面积104.4万平方米;销售额113.5亿元人民币,据路透计算,同比增长8.3%,环比则较7月的103.9亿元变化有限.
公告显示,公司1-8月累计实现销售面积802.9万平方米,销售金额842.8亿元;去年同期的累计销售金额为845.7亿元.
近期万科拿下八块地中,除一块位于上海外,其余七块位于杭州、扬州、西安等二线市场.其中上海松江生态商务区14号地块项目,计容积率建筑面积约14.4万平方米,万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约7.9亿元.
杭州余杭区勾庄项目计容积率建筑面积约30.6万平方米,万科拥有该项目100%的权益,须支付地价款约13.0亿元.
万科此前表示,下半年公司推盘将明显超过上半年,环比上升幅度可能超过40%;公司并将致力实现持续增长,理论上推盘量将会逐年上升,但预期行业利润率趋势将向下.[ID:nSH0112421]
万科A股周二收报8.23元,近一个月来累计下跌4.71%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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