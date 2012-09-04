(重温稿)〔两岸金融〕9月底将完成简化银行办理人民币业务相关法规---金管会

路透台北9月4日电---台湾金管会周二表示,在两岸货币清算合作备忘录签署后,将在一个月内完成相关法规修正,届时台湾银行业的国际金融业务分行(OBU)及境内银行外汇指定银行(DBU)办理人民币业务无须再向主管机关提出申请许可,寿险业则将先开放人民币计价投资型保单,以及台湾投资型保单可连结人民币计价基金.

金管会副主委李纪珠表示,两岸货币清算机制建立完成后,有3个方面将配合修正相关条文,包括OBU及DBU都将回归外汇管理条例、海外分支机构增订可允许使用人民币,以及金融机构可投资大陆金融机构的种类及限额,这些修正皆将于9月底完成.

至于市场关心每个存款帐户限额,金管会银行局长桂先农称,"目前没有规划."

桂先农在会中也提出,"一个主轴、四个层面、五个核心",一主轴为营造有利的经营环境;四个层面包括外汇(OBU及DBU)、银行、证券及保险;五大核心则包含完成货币清算机制、继续争取台湾金融机构在大陆扩充据点、吸引台资企业能回台上市募集资金、建立多元化金融商品及将来到大陆投资有价证券.

此外,他也表示,将建立境内人民币跨行通汇系统、大中华区跨境中国汇款系统,将可降低人民币清算风险、提高汇款效率等.

至于汇款限额部分,他则称,金额限制则是中国方面会有所管制.

证券部份,李纪珠表示,证券将配合修订三个方面,包括国际债券、外币计价基金及衍生性金融商品,这部分还需要修订交易系统,仍需要一些时间.

人民币保单部分,金管会保险局主秘张玉煇指出,将开放人民币计价投资型保单及投资型保单可连结人民币计价基金,将尽快发函给寿险公会沟通配套措施,至于传统保单则因牵涉到QFII资格等,所以投资型保单相对单纯.

台湾央行及中国央行上周五同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003] (完)