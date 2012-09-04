(重温稿)〔两岸金融〕9月底将完成简化银行办理人民币业务相关法规---金管会

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透台北9月4日电---台湾金管会周二表示,在两岸货币清算合作备忘录签署后,将在一个月内完成相关法规修正,届时台湾银行业的国际金融业务分行(OBU)及境内银行外汇指定银行(DBU)办理人民币业务无须再向主管机关提出申请许可,寿险业则将先开放人民币计价投资型保单,以及台湾投资型保单可连结人民币计价基金.
金管会副主委李纪珠表示,两岸货币清算机制建立完成后,有3个方面将配合修正相关条文,包括OBU及DBU都将回归外汇管理条例、海外分支机构增订可允许使用人民币,以及金融机构可投资大陆金融机构的种类及限额,这些修正皆将于9月底完成.
至于市场关心每个存款帐户限额,金管会银行局长桂先农称,"目前没有规划."
桂先农在会中也提出,"一个主轴、四个层面、五个核心",一主轴为营造有利的经营环境;四个层面包括外汇(OBU及DBU)、银行、证券及保险;五大核心则包含完成货币清算机制、继续争取台湾金融机构在大陆扩充据点、吸引台资企业能回台上市募集资金、建立多元化金融商品及将来到大陆投资有价证券.
此外,他也表示,将建立境内人民币跨行通汇系统、大中华区跨境中国汇款系统,将可降低人民币清算风险、提高汇款效率等.
至于汇款限额部分,他则称,金额限制则是中国方面会有所管制.
证券部份,李纪珠表示,证券将配合修订三个方面,包括国际债券、外币计价基金及衍生性金融商品,这部分还需要修订交易系统,仍需要一些时间.
人民币保单部分,金管会保险局主秘张玉煇指出,将开放人民币计价投资型保单及投资型保单可连结人民币计价基金,将尽快发函给寿险公会沟通配套措施,至于传统保单则因牵涉到QFII资格等,所以投资型保单相对单纯.
台湾央行及中国央行上周五同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003] (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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