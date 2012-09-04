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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 07:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月5日

汤森路透9月4日电---以下为标准普尔500企业中将于9月5日(周三)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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AMC Q1 2013 H&R Block (HRB) -0.39 4 -0.37

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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