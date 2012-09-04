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市场报道 | 2012年 9月 5日 星期三 07:34 BJT

更正:《汇市简讯》英镑/澳元走升趋势相当强劲,上看1.5620

(更正:因译文有误,标题中"上看1.5630"应为"1.5620")

2311GMT

* 连续六个交易日高低位均垫高,令上升趋势不变

* 动能指标偏多,五日、10日和20日均线均为上升趋势

* 重要阻力位在1.5620,此为5/8月跌势的61.8%回档位

* 1.5451为初道支撑.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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