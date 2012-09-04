《汇市简讯》澳元/美元承压,市场目前认为澳洲11月或降息

2321GMT * 悉尼先驱晨报一篇报导暗示澳洲央行11月降息已转变市场看法 * 许多人认为澳洲央行昨日的声明稿立场"中性",但目前则认为温和 * 市场正消化澳洲央行11月会议降息25个基点的机率为72% * 巴西贸易保护主义者周二稍晚的行动,也可能利空澳元 * 澳元/美元的支撑在100日移动均线切入位约1.0200,跌破支撑则或下探1.0170 * 0130GMT澳洲将公布国内生产总值(GDP)数据,市场预期第二季GDPI较前季成长0.7% * GDP数据优于预期若带动澳元上涨,料提供卖出的机会.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=