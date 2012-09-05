《独家新闻》LIBOR丑闻调查令巴克莱折损主管及交易员--文件

记者 Jennifer Ablan/Matthew Goldstein

路透纽约9月4日电---根据周二取得的申报文件,全球指标利率调查的后续效应再次冲击巴克莱(BARC.L),该银行最近开除了涉入此宗丑闻的一名高阶主管及一名交易员.

巴克莱在8月29日的一份申报文件中正式告知金融业监管局,高阶主管Ritankar "Ronti" Pal于7月30日遭到解职,因他"未能够适当地监督他团队的部属",巴克莱已对其"失去信心".先前虽有公布该名主管的离职,但未说明原因.

现年42岁的Pal长期担任巴克莱的常务董事,过去六年来担任位于纽约的美国利率交易主管.熟知调查状况人士表示,在美国检方及主管机关针对操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及相关指标利率的调查中,至少有四名Pal辖下的前巴克莱交易员遭到调查.

巴克莱解雇Pal一个月以前,该行支付了4.5亿美元罚金与美国和英国主管机关就操纵利率调查进行和解.目前无法取得Pal的评论.

7月30日时,巴克莱也解雇了Dong (Don) Kun Lee,他是Pal辖下的驻纽约衍生品交易员,因他涉入"与LIBOR相关的不当请求的通讯事宜".尚无法取得Lee的评论.

揭露了两人去职原因的申报文件没有正式公开,是由消息人士所提供.

巴克莱并未特别就Pal及Lee终止职务置评.但该行在一份声明中指出,"在7月底完成监管方面的检讨之后,本行马上彻底执行强力的纪律措施."

这项解雇行动显示,就算该公司已经与主管机构和解,巴克莱在操纵利率问题中角色的后续效应仍在浮现.(完)