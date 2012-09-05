《独家新闻》LIBOR丑闻调查令巴克莱折损主管及交易员--文件

《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
记者 Jennifer Ablan/Matthew Goldstein
路透纽约9月4日电---根据周二取得的申报文件,全球指标利率调查的后续效应再次冲击巴克莱(BARC.L),该银行最近开除了涉入此宗丑闻的一名高阶主管及一名交易员.
巴克莱在8月29日的一份申报文件中正式告知金融业监管局,高阶主管Ritankar "Ronti" Pal于7月30日遭到解职,因他"未能够适当地监督他团队的部属",巴克莱已对其"失去信心".先前虽有公布该名主管的离职,但未说明原因.
现年42岁的Pal长期担任巴克莱的常务董事,过去六年来担任位于纽约的美国利率交易主管.熟知调查状况人士表示,在美国检方及主管机关针对操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及相关指标利率的调查中,至少有四名Pal辖下的前巴克莱交易员遭到调查.
巴克莱解雇Pal一个月以前,该行支付了4.5亿美元罚金与美国和英国主管机关就操纵利率调查进行和解.目前无法取得Pal的评论.
7月30日时,巴克莱也解雇了Dong (Don) Kun Lee,他是Pal辖下的驻纽约衍生品交易员,因他涉入"与LIBOR相关的不当请求的通讯事宜".尚无法取得Lee的评论.
揭露了两人去职原因的申报文件没有正式公开,是由消息人士所提供.
巴克莱并未特别就Pal及Lee终止职务置评.但该行在一份声明中指出,"在7月底完成监管方面的检讨之后,本行马上彻底执行强力的纪律措施."
这项解雇行动显示,就算该公司已经与主管机构和解,巴克莱在操纵利率问题中角色的后续效应仍在浮现.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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路透芝加哥2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌， 交易商说，受压于基金卖出和小麦市场疲弱。 在3月合约首个交割通知日来临前，基金是活跃的卖家。 交易商预计，在3月合约首个交割通知日将有0-200口合约交割。 CBOT-5月玉米 在隔夜交易时段上涨，但在200日移动均线遇到阻 力。 5月玉米触及2月1日来最低水准后，在50日移动均线附近盘整。 CBOT-5月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为595,346口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，