《汇市简讯》美元/马币可望在3.1050-3.1150整理

2338GMT * 美元/马币(林吉特)可能在3.1050-3.1150整理,静待明日欧洲央行决议 * 昨日沉重卖压在3.10前因空头回补而止步 * 但股市不稳,中国增长疑虑挥之不去,且欧洲央行行动的不确定性,都有助支撑该货币对 * 马币无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于3.1090-3.1145,纽约盘收报3.1120-3.1140.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=