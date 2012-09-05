《汇市简讯》美元/日圆仍在窄幅区间,薪酬结算日需求尚不确定

2351GMT * 美元/日圆仍在窄幅区间,昨日区间位于78.26-47,今日在78.42-47 * 约78.50一路向上仍有卖单,上档要到79.00以上才有停止单 * 约78.20一路向下有买单,78.00下方有停止单,77.90有更多停止单 * 交易员不能肯定今日薪酬结算日的需求多寡 * 技术面变动不多,目前一目均衡转换线扁平,在78.51上方 * 云区底部也在78.68上方,一目均衡基准线在78.79.(完) --编译 张若琪;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=