〔巴西经济〕政府将再次调高进口关税以协助当地产业

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透巴西利亚9月4日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周二表示,巴西将提高100件国外商品的进口关税,以协助当地疲弱的产业.此举可能让人更加担心巴西日益升高的保护贸易主义.
这是巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)一连串抵御国外生产商进击的最新举措.来自国外厂商的竞争已打压国内产业,并拖累经济表示.直到最近以前,巴西经济是新兴国家中的熠熠之星.
这次先是为期一年的暂时性提高关税,适用产品从铁管到玻璃和汽车轮胎都有.这些产品的税率多数将达25%,目前则为13%以上.
"我们所处的时代是全球市场正在萎缩,而出口商大批涌进巴西市场,因巴西市场是少数有所成长的市场之一,我们的产业因此而受害,"曼特加在巴西利亚对记者表示.
巴西理直气壮地为其认为会危及当地产业的进口商品设下壁垒,令那些在全球经济放缓下已难以销售商品的贸易伙伴国为之气结.
贸易部长Fernando Pimentel周二火速否认此举是保护贸易主义,指称这是按世界贸易组织 (WTO)的规定来调高税率.
巴西在去年调高国外汽车的进口关税,重订和墨西哥长久以来的汽车贸易协定,并收紧对阿根廷的易腐商品进口规定以保护当地的企业.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。