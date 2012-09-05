〔巴西经济〕政府将再次调高进口关税以协助当地产业

路透巴西利亚9月4日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周二表示,巴西将提高100件国外商品的进口关税,以协助当地疲弱的产业.此举可能让人更加担心巴西日益升高的保护贸易主义.

这是巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)一连串抵御国外生产商进击的最新举措.来自国外厂商的竞争已打压国内产业,并拖累经济表示.直到最近以前,巴西经济是新兴国家中的熠熠之星.

这次先是为期一年的暂时性提高关税,适用产品从铁管到玻璃和汽车轮胎都有.这些产品的税率多数将达25%,目前则为13%以上.

"我们所处的时代是全球市场正在萎缩,而出口商大批涌进巴西市场,因巴西市场是少数有所成长的市场之一,我们的产业因此而受害,"曼特加在巴西利亚对记者表示.

巴西理直气壮地为其认为会危及当地产业的进口商品设下壁垒,令那些在全球经济放缓下已难以销售商品的贸易伙伴国为之气结.

贸易部长Fernando Pimentel周二火速否认此举是保护贸易主义,指称这是按世界贸易组织 (WTO)的规定来调高税率.

巴西在去年调高国外汽车的进口关税,重订和墨西哥长久以来的汽车贸易协定,并收紧对阿根廷的易腐商品进口规定以保护当地的企业.(完)