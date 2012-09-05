《汇市简讯》欧元/英镑或跌穿近日区间

0026GMT * 亚洲盘初欧元/英镑或跌至近日区间下方 * 首道支撑0.7880/85或受考验 * 跌破该支撑位并持于其下,那么下一道支撑在0.7825/35 * 长线支撑0.7750/0.78限制了创新低的可能性 * 技术图表请点选(link.reuters.com/kuq42t).(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=