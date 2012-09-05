《汇市简讯》美元/印尼卢比可能再度测试9600,料印尼央行将阻升

0023GMT * 美元/印尼卢比或再测9600的印尼央行干预水准;海外美元走高提供进一步支撑 * 上日尽管美元兑其他亚洲货币走低,美元/印尼卢比依然获得买盘,因境内美元流动性偏弱 * 今日盘中区间料在9570-9600 * 昨日市场未见印尼央行踪影,但今日美元/卢比若上攻9600,印尼央行可能再行干预 * 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于9620-9635,收报9615-9625.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=