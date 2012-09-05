〔美国个股〕联邦快递调降财测,称因全球经济疲软

* 目前预估财年第一季EPS介于1.37-1.43美元

* 国际递送业务受全球经济状况打击

* 此前联合包裹于7月调降财测

* 股价在盘后下跌

记者 Ernest Scheyder

路透9月4日电---全球第二大包裹运输业者联邦快递(FedEx)(FDX.N)周二调降当前季度的获利预估,称全球经济疲软损及国际快递服务的程度较预期严重.

新的财测数字导致联邦快递股价盘后重挫3.5%.

在8月31日止会计年度第一季中,联邦快递预期每股获利介于1.37-1.43美元.先前的预估则为1.45-1.60美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为每股获利1.56美元.

该公司在一份声明中表示,旗下最大事业FedEx Express的营收一直受到"全球经济疲软"的影响;FedEx Express的业务为国际间包裹运输.

一名联邦快递发言人士不愿说明哪些区域受到最大影响,但他称9月18日公布季度财报时将会有更多细节公布.

"若观察近期国际潮流,他们的业绩肯定会转差."William Blair & Co分析师Nathan Brochmann表示."我真的不认为这是个可怕的意外."

在联邦快递调降财测之前,竞争对手联合包裹(UPS)(UPS.N)于7月调降2012年获利预估及削减亚洲运能,将之归咎于"全球经济不确定性".(完)