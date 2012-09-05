〔美国个股〕联邦快递调降财测,称因全球经济疲软

韩国数据：3月制造业景气判断指数较上月微升至2015年3月来最高－央行调查
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
* 目前预估财年第一季EPS介于1.37-1.43美元
* 国际递送业务受全球经济状况打击
* 此前联合包裹于7月调降财测
* 股价在盘后下跌
记者 Ernest Scheyder
路透9月4日电---全球第二大包裹运输业者联邦快递(FedEx)(FDX.N)周二调降当前季度的获利预估,称全球经济疲软损及国际快递服务的程度较预期严重.
新的财测数字导致联邦快递股价盘后重挫3.5%.
在8月31日止会计年度第一季中,联邦快递预期每股获利介于1.37-1.43美元.先前的预估则为1.45-1.60美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为每股获利1.56美元.
该公司在一份声明中表示,旗下最大事业FedEx Express的营收一直受到"全球经济疲软"的影响;FedEx Express的业务为国际间包裹运输.
一名联邦快递发言人士不愿说明哪些区域受到最大影响,但他称9月18日公布季度财报时将会有更多细节公布.
"若观察近期国际潮流,他们的业绩肯定会转差."William Blair & Co分析师Nathan Brochmann表示."我真的不认为这是个可怕的意外."
在联邦快递调降财测之前,竞争对手联合包裹(UPS)(UPS.N)于7月调降2012年获利预估及削减亚洲运能,将之归咎于"全球经济不确定性".(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5