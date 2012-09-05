〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透台北9月5日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,653.5亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行398亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负46亿台币;累计超额准备为负46亿台币,加计前期1%的超额准备为916亿台币.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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