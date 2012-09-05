《汇市简讯》澳洲GDP数据若强劲可望小幅提振澳元/美元

0057GMT * 澳洲国内生产总值(GDP)数据即将出炉(0130GMT),市场预期第二季GDP较前季成长0.7% * IFR预期数据可能出现惊喜,因家庭支出强劲 * 公共支出也可能帮助支撑成长数据 * GDP优于预期或助澳元/美元出现空头回补,但上涨或受限于1.0250/60 * 由于人气仍呈负面,GDP数据若不如预期,澳元可能会跌至1.0170美元.(完) --编译 张若琪;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=