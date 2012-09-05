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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行3,328.6亿台币存单,发行余额减324.9亿

路透台北9月5日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,328.6亿台币存单,相较存单到期金额3,653.5亿,存单发行余额减324.9亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,149

91天期 0.93 139

182天期 1.05 40.6

央行上日发行398亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,527.7亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为66亿台币;累计超额准备为66亿台币,加计前期1%的超额准备为1,028亿台币.(完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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