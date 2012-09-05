〔台湾财政〕91天期国库券决标贴现率0.63%,低于市场预期

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
路透台北9月5日电---台湾央行周三代财政部标售91天期国库券,其决标贴现率为0.63%,低于市场预期的0.67-0.69%.
央行表示,标售结果加权平均投标贴现率为0.592%,得标区间为0.55-0.63%.银行业标得全部筹码.
此期国库券投标总额为683.5亿台币,发行金额为150亿,投标倍数为4.56倍,高于上一期标售364天期国库券的3.96倍.
该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2012年12月6日.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2012年
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
* 表不足额发行 (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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