《汇市简讯》新西兰元/美元今日迄今变动不大

0158GMT * 新西兰元/美元守住0.7935/40附近,尽管澳元/美元在澳洲国内生产总值(GDP)数据公布后下跌了20点 * 交易商大致退居观望,使海外低点0.7921未遭受挑战,亚洲盘低位在0.7929 * 新西兰元的韧性使其兑澳元走坚0.10%,新西兰元兑欧元则上扬0.20% * 新西兰元/美元目前在100日移动均线切入位0.7930上方,但看向2012年区间的38.2%费波纳奇回档技术位0.7844.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=