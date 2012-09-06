〔专栏节选〕半年报透露的讯息--两岸三地半年报的一些端倪--今周刊「老谢开讲」

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月6日出版的当期「老谢开讲」专栏)
股市投资人用来检视上市公司营运成绩单的「期中考」--半年报，已正式揭露完毕。两岸三地的股市都因为半年报产生了一次股价调整机会，业绩超乎预期的公司，股价更上一层楼，业绩表现差劲的企业，股价往下探底。
**鸿海市值重返兆元行列**
给了市场最大惊奇的是鸿海。在公布财报大限的最后一刻，鸿海端出第二季季报，在提列了夏普投资损失四十五亿元的亏损后，鸿海第二季获利仍达一二六．○九亿元，ＥＰＳ︵每股税后纯益︶达一．○七元，这比市场预期鸿海第二季可能亏损的预期超出很多。鸿海上半年税后净利二七五．三三亿元，ＥＰＳ达二．三四元，业绩超乎预期，使得股价在九月三日开盘即开出涨停板，最后收盘仍大涨五．二元，鸿海一天市值大增六一五亿元，市值重返兆元行列。
鸿海与夏普的苦恋，依旧是市场吸睛的焦点，未来的变化仍充满了变数，从郭台铭董事长大动作、高分贝的喊话来看，双方仍然存在很多歧见。不过从半年报的角度来看，郭董仍有两个心腹大患，一是在香港挂牌的富士康，一是台湾的面板双虎之一奇美电，先谈富士康吧！
富士康在二○○七年一度创下七．二一亿美元的获利新高纪录，那一年也让鸿海创下七七六．九亿元的税后净利新高数字，ＥＰＳ达十二．三五元，而富士康股价也创了二七．七港币新纪录，市值一度逼近二千亿港币。但是这个好景只是昙花一现，○八年富士康只小赚一．二一亿美元，○九年剩三八五九万美元，到了一○年变成亏损二．一八亿美元，这个亏损纪录，让富士康股价跌到三．二港币，富士康也被请出恒生成分股行列。去年富士康转亏为盈，小赚七二八四万美元，但是今年上半年又亏了二．二六亿美元，这一亏，似乎意味了富士康扮演手机代工的角色「大势已去」。
富士康的两大客户--摩托罗拉及诺基亚快速崩坏，造成富士康营运恶化，加上三星官司败诉，进一步打击富士康，今年上半年富士康营收只有二十五亿美元，年衰退一六．四％，净亏损二．二六亿美元，与去年的负一七六四．八万美元，呈现快速恶化现象。鸿海是富士康六九．七四％的单一最大股东，富士康的崩坏冲击鸿海恐不小。
这些年一直与富士康官司缠讼的比亚迪，营运也快速恶化。比亚迪○九年一度写下三十七．九三亿人民币的获利佳绩，此后年年衰退，一○年掉到二十五．二三亿人民币，去年为十三．八四亿人民币，今年上半年只剩下一六二七万人民币，比去年同期大衰九四．一％。今年中期业绩报告给了王传福最大的警告，比亚迪子公司比亚迪电子上半年净利二．六一亿人民币，也出现二一．九三％的衰退纪录，显然以中国为生产基地的手机代工业务，开始出现全面恶化现象。
郭台铭另一个心头大患是奇美电。郭台铭入主奇美电后，今年可能全面去「奇美化」，奇美电可能又改回群创电子。不过，台湾的面板产业恐怕不是改名就能改运，一一年奇美电税前亏损七○一．六二亿元，今年上半年又亏了二三一．九九亿元，单是近一年半来，奇美电的亏损就将近千亿元。
**二兆产业已对台湾经济造成明显影响**
台湾的二兆产业，显然已对台湾经济造成立即且明显的变化。一是ＤＲＡＭ产业已成一片废墟，假如还把力晶算在ＤＲＡＭ阵营，台湾仅存的南亚科、华亚科、力晶、瑞晶四家公司，一一年合计亏损八九二．五七亿元，今年上半年再亏三八五．六七亿元。灾情最严重的是台塑集团，南亚科从○七年到一二年中，总计亏损一四二○．二八亿元，华亚科从○八年到一二年中，合计亏损七二三．四六亿元。台塑集团介入ＤＲＡＭ产业，迄今总计亏掉二一四三．七四亿元，对台塑集团是个重伤害。
ＤＲＡＭ亏损不止，台塑已把华亚科拱手让给美光，下一步很可能当机立断处置南亚科，寻求止血之道。力晶的黄崇仁从○七年以来，迄今合计亏损一一七三．八四亿元，对黄崇仁是个大伤害，为了止血，力晶也把瑞晶的股权让予美光。至此，美光已整合了台湾ＤＲＡＭ产业，台湾正式与ＤＲＡＭ说再见。另一个冲击的产业恐怕是面板，尽管友达李焜耀坚称面板绝不会是ＤＲＡＭ，但考验仍在。
面板从一一年开始出现大亏损，但是彩晶、华映老早已不支。华映从○六年以来累计亏损九一九．二一亿元，对大同林家造成极大伤害，让林蔚山夫妇在ＩＴ产业的布局几乎全面溃散。彩晶转入小尺寸，早已且战且走。面板双虎都在一一年开始赔大钱，其中友达在一一年税前亏六六一．七一亿元，今年上半年又亏二六三．一七亿元，国内四家面板厂在一一年合计亏损一五六二．五四亿元，今年上半年又亏五七六．○七亿元，仍然是血流不止的景象。目前四大面板厂市值约一千五百亿元，负债逾八千亿元，对金融机构，尤其是热中联贷的公股行库是潜在威胁。
台湾的第三个惨业是太阳能。今年上半年，太阳能上下游相关的厂合计亏损逾一五○亿元，比起无锡尚德、江西赛维的巨额亏损，台湾的太阳能厂只能算是小亏，不过威胁正在加深。
台积电介入的茂迪上半年税前亏损三十四．四九亿元，成了国内亏损最多的太阳能厂。台达电加持的旺能，去年亏损二十七．六九亿元，今年上半年又亏九．三七亿元；叶国一投资的益通，去年大赔四○．五三亿元，今年上半年又亏七．○四亿元。其他如新日光去年亏二十八．四六亿元，今年上半年又亏二十二．一七亿元，太阳能厂已呈现全面溃败的现象。
中国最大的太阳能上游厂保利协鑫也公布上半年亏损三．三亿人民币，保利协鑫赔钱，全中国已无赚钱的太阳能公司。保利协鑫在一○年及一一年进入获利爆发期，一○年净利四○．二七亿人民币，一一年净利四十二．七七亿人民币，今年上半年已出现三．三亿人民币的亏损，与去年同期三十五．五亿人民币的净利相去甚远，保利协鑫的股价也从五．七二港币跌到一．一一港币。两岸太阳能产业同鸣悲歌。
**在ＰＣ产业里,中国联想逐渐胜出**
即将加入第四个惨业的ＬＥＤ，目前仍呈现强者恒强、弱者当弱的局面。晶电首季亏五．一五亿元，第二季赚三．七七亿元，亿光第二季获利二．三一亿元，比首季的八二六○万元成长很多。不过新世纪、泰谷、璨圆、宏齐、佰鸿等亏损依旧。台资的真明丽到三月底的会计年度亏损十四．三亿港币，雷士照明、达进精电、佛山照明营运也出现恶化，整体产业有崩坏现象。
不过，在ＰＣ产业里，中国联想逐渐胜出，美国大厂戴尔、ＨＰ却出现败阵的现象，今年ＨＰ出现大亏损，股价已从一○年的五十四．七五美元跌到十六．七七美元；戴尔业绩衰退，股价一年来从十八．三六美元急跌到十．五七美元，与ＰＣ有关的，美国仅剩苹果独撑大局，反而是联想的获利一一年大跃进。
联想到一一年三月底的会计年度净利二．七三亿美元，一二年
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。