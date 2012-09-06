〔专栏节选〕智慧手机的决战场--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国人有句俗话：如果牠的外表看起来像鸭子，叫声听起来也像鸭子，那牠就是一只鸭子了。

苹果在美国对三星提出侵权一案，日前已被美国法院判决胜诉。但在判决前，有些人认为，美国陪审团不可能挺外国公司，而不挺自己人，这么说好像也没错。而在美国法院裁决前一天，韩国法院对类似的案子选择挺三星。

从许多方面来看，三星Galaxy的外表像iPhone，作业介面也像iPhone。若是如此，苹果耗费巨资研发iPhone，而三星却只做几个简单的调整，便直接拿来与苹果对干，那么这场仗对苹果来说也太不公平了。

过去三星接受韩国政府各种形式的协助，例如，官股银行的政策性优惠贷款、弱势韩元及贸易保护政策，以强化其出口竞争力等。

这些事美国或许管不着，但三星若想把产品卖到美国市场，那就得照着美国的游戏规则来玩；就算美国陪审团较挺苹果，三星也得遵守美国法院的裁决。

在全球科技链中，三星的人缘并不好。三星ＤＲＡＭ激进的定价策略，常常在产业低潮时，再猛力掼压价格，逼迫竞争对手出局，或至少扩大其损失。

当台日韩面板厂遭到反垄断调查时，三星为了保命而摇身化为污点证人。三星为苹果和高通（Qualcomm）晶片代工，却同时扮演这两家大厂的最大竞争者、客户和供应商。因而对三星的侵权疑虑，便显得合理之至。

先前的合作模式，让三星取得全球关键产品和市场的主导权，但同时也让三星孤立。制造竞争者是一回事，但培养无情背叛的密切合作伙伴，总有一天要付出代价。

苹果对三星的侵权提告，事实上，苹果告的是Android，而不是三星本身；如果三星不想再涉入侵犯专利疑云，大概只能与微软合作。但微软已经找上诺基亚当合作伙伴，再加上过去大厂与三星合作的种种事例，微软应该不太会弃诺基亚而就三星吧！

苹果控告谷歌并没有意义，因为谷歌并没有直接来自Android的营收。因此，其他主要手机品牌一定也在思考，如果他们选择使用Android作业系统，恐怕最终也躲不过苹果的控告，或许微软会成为他们唯一的选择。

当然，长期而言，所有的手机都可能成为智慧型手机，基本上都搭配触控面板，功能性也大同小异；就像过去的手机发展历史一样。手机的云端服务，将会是未来的差异所在。

在苹果赢得诉讼后，对智慧型手机市场的影响力会愈来愈大，但在苹果通吃市场之前，其他手机厂商可能会加速旗下手机发展的脚步。但是，智慧型手机的最终决战点或许是在云端，而不是在店头的橱窗里。(完)

--整理 董永年; 审校 曾祥进

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.