〔专栏节选〕智慧手机的决战场--今周刊「谷月涵看台湾」

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
美国人有句俗话：如果牠的外表看起来像鸭子，叫声听起来也像鸭子，那牠就是一只鸭子了。
苹果在美国对三星提出侵权一案，日前已被美国法院判决胜诉。但在判决前，有些人认为，美国陪审团不可能挺外国公司，而不挺自己人，这么说好像也没错。而在美国法院裁决前一天，韩国法院对类似的案子选择挺三星。
从许多方面来看，三星Galaxy的外表像iPhone，作业介面也像iPhone。若是如此，苹果耗费巨资研发iPhone，而三星却只做几个简单的调整，便直接拿来与苹果对干，那么这场仗对苹果来说也太不公平了。
过去三星接受韩国政府各种形式的协助，例如，官股银行的政策性优惠贷款、弱势韩元及贸易保护政策，以强化其出口竞争力等。
这些事美国或许管不着，但三星若想把产品卖到美国市场，那就得照着美国的游戏规则来玩；就算美国陪审团较挺苹果，三星也得遵守美国法院的裁决。
在全球科技链中，三星的人缘并不好。三星ＤＲＡＭ激进的定价策略，常常在产业低潮时，再猛力掼压价格，逼迫竞争对手出局，或至少扩大其损失。
当台日韩面板厂遭到反垄断调查时，三星为了保命而摇身化为污点证人。三星为苹果和高通（Qualcomm）晶片代工，却同时扮演这两家大厂的最大竞争者、客户和供应商。因而对三星的侵权疑虑，便显得合理之至。
先前的合作模式，让三星取得全球关键产品和市场的主导权，但同时也让三星孤立。制造竞争者是一回事，但培养无情背叛的密切合作伙伴，总有一天要付出代价。
苹果对三星的侵权提告，事实上，苹果告的是Android，而不是三星本身；如果三星不想再涉入侵犯专利疑云，大概只能与微软合作。但微软已经找上诺基亚当合作伙伴，再加上过去大厂与三星合作的种种事例，微软应该不太会弃诺基亚而就三星吧！
苹果控告谷歌并没有意义，因为谷歌并没有直接来自Android的营收。因此，其他主要手机品牌一定也在思考，如果他们选择使用Android作业系统，恐怕最终也躲不过苹果的控告，或许微软会成为他们唯一的选择。
当然，长期而言，所有的手机都可能成为智慧型手机，基本上都搭配触控面板，功能性也大同小异；就像过去的手机发展历史一样。手机的云端服务，将会是未来的差异所在。
在苹果赢得诉讼后，对智慧型手机市场的影响力会愈来愈大，但在苹果通吃市场之前，其他手机厂商可能会加速旗下手机发展的脚步。但是，智慧型手机的最终决战点或许是在云端，而不是在店头的橱窗里。(完)
--整理 董永年; 审校 曾祥进
注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.
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路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。