《汇市简讯》美元/马币一度高见3.1140,从欧元和澳元动向找寻指引

0227GMT * 美元/马币(林吉特)在盘初交易高见3.1140,在此同时欧元和澳元遭逢卖盘 * 澳元/美元短暂跌至1.0190,因1.0200下方的停止单遭触发 * 在风险货币反弹后,美元/马币买兴枯竭 * 整体仍倾向狭幅波动,目前没有特别值得关注的资金流动 * 美元/马币最新报3.1095-3.1105,区间在3.11-3.1140;无本金交割远期外汇(NDF)报3.1135-3.1165.(完) --编译 张若琪;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=