《汇市简讯》美元/印尼卢比获得良好买需,但传已有印尼央行卖盘介入

0246GMT * 美元/印尼卢比一如预期获得良好买需,欧元和澳元走软提供美元买盘动能 * 美元/卢比目前为止交投于9590-9595,据传从9590起有印尼央行的卖单 * 预计到9600印尼央行卖盘会强力阻升 * 美元/卢比最新报9590-9600,无本金交割远期外汇(NDF)报9635-9655.(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=