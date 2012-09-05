〔台湾债市〕公债RP利率持稳,央行冲销力道略增

路透台北9月5日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.今日市场资金状况与上日相当,惟央行冲销力道略增,加上投信资金多缺不一,使得公债与公司债RP利率均持平在既有区间内,向下不易.

一证券商交易员表示,虽尝试向客户要求将公债RP利率下调至0.72%,不过阻力不小."前两天资金比较多还有机会,现在很难谈."

另一大型证券商交易员则指出,今日投信资金似有多缺不一的状况.多钱者可能与银行下调定存利率,投信将资金移往公司债与公债RP市场有关.

"前阵子半年定存利率还有0.90%,现在已经跌破."她说.

台湾央行这两天冲销力道略增,周一与周二存单发行余额共增加666.9亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,部分则在0.72-0.73%.(完)