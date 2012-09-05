〔台湾债市〕公债RP利率持稳,央行冲销力道略增

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透台北9月5日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.今日市场资金状况与上日相当,惟央行冲销力道略增,加上投信资金多缺不一,使得公债与公司债RP利率均持平在既有区间内,向下不易.
一证券商交易员表示,虽尝试向客户要求将公债RP利率下调至0.72%,不过阻力不小."前两天资金比较多还有机会,现在很难谈."
另一大型证券商交易员则指出,今日投信资金似有多缺不一的状况.多钱者可能与银行下调定存利率,投信将资金移往公司债与公债RP市场有关.
"前阵子半年定存利率还有0.90%,现在已经跌破."她说.
台湾央行这两天冲销力道略增,周一与周二存单发行余额共增加666.9亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,部分则在0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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