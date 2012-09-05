〔路透基点〕中国正通汽车贷款获三家银行承诺参贷--RLPC

路透香港9月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港上市公司中国正通汽车服务控股(1728.HK)上月签署的1.7亿美元等值贷款,已有两家银行加入,第三家银行已承诺参与1.75亿美元的绿鞋贷款(greenshoe).

中租迪和及中国民生银行加入原先的1.70亿美元贷款,此贷款的独家安排行为瑞士信贷,贷款于8月16日签订.

一消息人士称,约10余家银行正在审核绿鞋贷款的授信,预计9月中旬或9月底签订.

一如先前报导,正通计画办理一笔2亿美元15个月贷款,作为8月中旬到期的13亿港元贷款再融资,此笔旧贷款由交通银行提供,用于收购用途.正通亦寻求一笔1.50亿美元绿鞋贷款,偿付另一笔10亿元人民币一年期贷款,此笔人民币贷款将在2012年12月29日到期.

交通银行贷款的利率为香港银行同业拆息利率加码400个基点,或交行资金成本加码120个基点.10亿元人民币贷款利率为固定年利率10%.两笔货款都用于正通2011年8月55亿元人民币收购中汽南方.

1.70亿美元的初步新贷款在8月签订,用于偿付即将到期的交通银行贷款.

这是正通首次在联贷市场筹资,也是中国汽车经销商办理国际融资的首例.

定价水准以评级为根据.正通目前评级为Ba3/BB-(穆迪/标准普尔).

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)另加指定息差,初始息差为550个基点,每季增加100个基点,平均较Libor加码750个基点.

邀请银行参贷的条件为,承贷2,500-5,000万美元,费用75-125个基点,含所有费用价码高达825-875个基点.

先前报导,瑞士信贷并未包销此案.

正通今年稍早取消一项美元债券发行.正通原本计划发行五年期附第三年末发行人赎回权债券,集资3-3.5亿美元,但5月时取消.

6月时,正通向中国光大银行借贷一笔28亿元人民币双边贷款.(完)