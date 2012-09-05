《汇市简讯》新西兰元/美元空仓获得少量回补

0516GMT * 新西兰元/美元从0.7929升至0.7954,脱离隔夜低位0.7921 * 空仓获得回补,有部分来自日本的新西兰元/日圆买盘 * 约0.7950起一路向上都有卖单,其中有些是来自机构投资者 * 0.7920下方有一些停止单,0.7900下方有更多停止单,0.7940下方亦有停止单环伺.(完) --编译 张若琪;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=